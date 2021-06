Den Haag verfoeit Azerbeidzjan, maar in Oisterwijk wappert de vlag van dat land

Azerbeid­zjan opent museum over Oisterwij­ker Mamed Mamedov

3 mei OISTERWIJK - Ter nagedachtenis aan Mamed Mamedov, die als krijgsgevangene van de Duitsers tijdens de oorlog in Oisterwijk belandde, wordt in Azerbeidzjan op 10 mei een museum geopend. The House Museum of Mammad Mammadov opent in het bijzijn van zijn familie uit Oisterwijk de deuren. Mamedov had één dochter, Nancy.