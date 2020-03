‘Denk nu aan die lokale ondernemer met wie je straks weer een biertje drinkt’

Oproep in Hilvaren­beek: stuur een kaartje naar de ouderen van de Clossen­borch

17 maart HILVARENBEEK - Haar eigen opa en oma, en de oma van haar vriend, hadden al een kaartje gehad van Priscilla Soetens in Hilvarenbeek. Omdat ze merkte dat juist de ouderen toch wat geïsoleerd dreigen te raken, startte ze een actie bij haar Jumbo in Hilvarenbeek. Of niet meer mensen via een briefje, kaartje of een mooie tekening de bewoners van zorgcentrum Clossenborch willen verrassen. ,,In een mum van tijd was de oproep vijftig keer gedeeld. Ik werd vanochtend helemaal blij wakker.”