Derde en laatste proef op de cityring: één rijstrook Schouwburgring dicht

Het is de laatste van de drie proeven die samen tot een veiligere cityring moeten leiden. De eerste proef heeft de stad al achter de rug: via een camerasysteem werd gekeken hoe druk het op de cityring was. Op rustige momenten werd één baan van de Heuvelring afgesloten zodat automobilisten rustiger moesten rijden. Proef twee is nu aan de gang: de Noordhoekring is met markeringen optisch versmald zodat automobilisten vaart minderen.



Waarom dat allemaal nodig is? De cityring staat bij veel Tilburgers bekend als racebaan. Tussen januari en september vorig jaar vonden er 100 verkeersongevallen plaats, ruim de helft daarvan ‘s avonds en ‘s nachts. En dat is dan nog eens niet het volledige aantal: niet ieder ongeluk wordt bij de politie gemeld. Twee weken geleden reed een dronken automobilist nog te hard en toeterend over de cityring.



Alle gegevens die uit de drie proeven komen, worden eerst geanalyseerd voor er permanente veranderingen worden aangebracht. Op maandag 5 november is er van 19.00 tot 21.00 uur bij Mercure Hotel nog een informatieavond over de proef.