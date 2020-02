Derde generatie prins in Hilvarenbeek: 'Godsamme, gij prins, Kees?'

HILVARENBEEK - ,,In Limburg schijnt het wel eens voor te komen, maar in Brabant heb ik er nog niet van gehoord", zegt de huidige prins der Pezerikken, Kees Naaijkens (44), over drie generaties Naaijkens.

Zijn opa Kees was prins in 1958. Zijn vader Gust in 1988. En broer Dirk (41) zwaaide in 2011 de scepter over het Pezerikkengat. De familieleden zijn apetrots op dit deel van de familiegeschiedenis. Gust (75) herinnert zich dat in 1971 carnavalsvereniging De Pezerikken werd opgericht. ,,Onze pa was al prins van de harmonie en automatisch ging hij over."

Goed nieuws voor vader Gust

In Gust zijn tijd runde hij een café en bakkerij en in overleg kon hij er een paar dagen tussenuit. Bekend van het auwmeuten als Oscar de Naaijer werd deze artiestennaam ook zijn prinsennaam: Prins Oscar. Maar liefst achttien keer betrad hij de ton. ,,Met mijn allerlaatste buut was ik 'papa prins', omdat onze Dirk in dat jaar prins carnaval was. De dorpse grappen en grollen van toen werken niet meer in Hilvarenbeek. Dat is niet van deze tijd."

Gust lag opgenomen in het ziekenhuis toen zoon Kees onlangs zijn prinsennieuws door middel van een fotocollage: opa, pa en de twee broers, zijn vader blij verraste. ,,Godsamme, gij prins, Kees?"

Quote Grappig om het nu van de andere kant van dichtbij mee te maken ‘Chauffeur’ Dirk

Broer Dirk chauffeert zijn broer door Hilvarenbeek en omstreken. Ook hij heeft leuke herinneringen aan zijn prinstijd. ,,Grappig om het nu van de andere kant van dichtbij mee te maken. Ik heb in de raad gezeten en ben nu even heringetreden. Dat doet me goed."

Voor Kees schoot zijn jaarlijkse geliefde rol als Sinterklaas er nu bij in. Het was lastig voor hem om de regie uit handen te geven. ,,Tot nu toe vind ik Sinterklaas zijn toch zwaarder dan prins carnaval. Volgend jaar gaat de mijter weer op, hoor." Prins Kiske heeft zijn woordje klaar en ludieke passende cadeaus paraat. Hij gaat pittige dagen tegemoet. ,,Het spel gaan wij serieus spelen met veel humor en stijl. Het is geen toneelstuk, maar een blijspel met een lach en een traan onder mijn persoonlijk motto 'Dees doeme saome'. Met mijn jeugdvriend, Pieter-Jan Smeijers aan mijn zijde gaat dat goedkomen."