Derde kerstdag vieren met de ‘frituurpan des overvloeds’

Verraden door sneeuw: hennepkwe­ke­rij ontdekt in Kaatsheu­vel

20:36 KAATSHEUVEL - In een woning in Kaatsheuvel is een hennepkwekerij ontdekt. De politie begon een onderzoek naar de woning na een anonieme tip van een paar weken geleden. De tipgever zag dat op het dak van een woning de sneeuw die toen viel niet bleef liggen, terwijl dat bij de buren wel zo was.