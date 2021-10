Derde Wereld Rommelmarkt komt niet meer terug bij het Mill Hill College, wel jaarlijks een festival

Het is een samenloop van omstandigheden geweest die ertoe hebben geleid dat de stekker uit de rommelmarkt is getrokken. Vanwege corona lag de organisatie natuurlijk al bijna twee jaar stil. Daarvoor al had de werkgroep moeite om voldoende vrijwilligers op de been te krijgen. ,,Zeker leerlingen zelf waren er bijna niet meer bij betrokken. Op zich waren we wel aan het nadenken om de rommelmarkt misschien in een andere vorm te gieten, maar daar kwam corona doorheen", aldus Van den Berg.