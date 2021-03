Derde woontoren is op hoogte en voegt zich in de oostelijke skyline van Tilburg

Windstoten houden Luc's Notenbar voor het eerst in 31 jaar van het Konings­plein af: ‘Finaal de lucht in gewaaid’

13 maart TILBURG - ,,We zijn finaal de lucht in gewaaid. Balken braken af. De kraam kwam meters verderop neer. Toen hebben we maar snel eieren voor ons geld gekozen. Of noten, want die zijn onze bus niet uit gekomen.”