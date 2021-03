Dertien evenementen hebben nieuwe datum, MeiMarkt en Levenslied moeten naar andere locatie

Vanwege de coronacrisis heeft burgemeester Theo Weterings van Tilburg aan alle evenementen gevraagd of ze willen nadenken over een andere datum in de tweede helft van het jaar. ,,We willen deze sector perspectief bieden, en meedenken over hoe we samen dingen mogelijk kunnen maken", stelt Weterings in een advies. Aan de hand van de antwoorden heeft Tilburg een nieuwe kalender gemaakt. In hoeverre deze uitgevoerd kan worden, blijft wel de vraag, benadrukt de burgemeester ook. ,,Het is ook nog niet duidelijk of er bijvoorbeeld negatieve testen nodig zijn. Ook is niet duidelijk of als dit het geval is, er dan alleen evenementen ‘met een hek erom’ mogen.”