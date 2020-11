Dertien pony's achtergelaten op veld van hockeyclub Were Di, ‘Ik moest even in mijn arm knijpen’

Oisterwij­ker Ton Bertels wint BD-verkie­zings­poll en komt met een onthulling

19 november OISTERWIJK - Even leek het erop dat Ton Bertels de verkiezingsuitslag in Oisterwijk perfect had voorspeld. Maar toen de 'schrijffout’ op het stembureau in Haaren aan het licht kwam, bleek Bertels er nét naast te zitten.