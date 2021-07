Dertig kinderen in regio Tilburg in wachtkamer na opnamestop Jeugdbescherming Brabant

Diploma-uitreiking op de kermis: ‘Voordat je het weet staat er een Cakewalk voor de deur’

9 juli TILBURG - Suikerspinnen, een zelfgemaakte achtbaan en een schiettent. Tijdens de diploma-uitreikingen van het Theresialyceum was het voor één dag kermis. ,,We pakten vorig jaar al flink uit en dat hebben we gewoon weer gedaan.”