Dertiger bedreigt personeel van Tilburgs hostel en steekt mes in deur

IN MEMORIAM Gust Naaijkens, culturele duizend­poot in Hilvaren­beek, op 76-jarige leeftijd overleden

31 december HILVARENBEEK - Na een kort ziekbed is de bekende Hilvarenbekenaar Gust Naaijkens woensdagmorgen overleden. Op tal van fronten, carnaval met name, liet hij zich in het gemeenschapsleven gelden. Naaijkens is 76 jaar geworden.