Desperados ‘Back on the road’ show trapt festivalseizoen in Tilburg af: ‘Gewoon ouderwets feesten’

TILBURG - ,,Oldskool samen feesten, dansen en zweten.” Organisator Tim Frenken heeft er zin in. Na een jaar ‘niks’ komt Desperados Roadshow terug tijdens de Tilburgse kermis. ,,Toch speciaal: we zijn het eerste festival dat weer mag in Tilburg.”

Desperados ‘back on the road’ show. Zo noemt Frenken het festival dit jaar. Hij verheugt zich erop: ,,Geen anderhalve meter, geen sitdown, gewoon ouderwets feesten.” De organisator mag ook een vinkje zetten achter iets wat al langer op het wensenlijstje stond: De Koepelhal wordt dit jaar bij het festival betrokken.

Voorwaarden

Quote Het zijn weer zeven dagen meer dan vorig jaar Tim Frenken, organisator Desperados Roadshow Desperados is net als in 2019 een zij-evenement van de Tilburgse kermis. Het festival is op vrijdag 16 juli tot en met zondag 18 juli, staat dan drie dagen stil en gaat vervolgens weer door van 22 juli tot en met 25 juli. De zeven dagen in plaats van de vaste tien dagen is één van de voorwaarden van de gemeente.

De gemeente wil namelijk ergens een grens trekken. ,,Het is niet de echte kermis, maar voorlopig nog een vakantiekermis waar nog steeds niet álles kan vanwege corona”, zegt een woordvoerder van de gemeente. Roze Maandag gaat niet door (alleen in een digitale vorm) en de twee dagen daarna zijn er ook geen grote feesten. ,,Het is al een vol programma, we moeten ergens een stapje terug doen.”

Programma

Quote Het is een ramp in evenemen­ten­land Tim Frenken , organisator Desperados Roadshow Frenken vindt de voorwaarden prima: ,,Het zijn weer zeven dagen meer dan vorig jaar.” Andere eisen van de gemeente zijn: testen voor toegang, het evenement mag niet gratis zijn - daardoor kunnen ze de bezoekersaantallen beter bijhouden en het festival gaat tot middernacht door. De entree voor een dag op het festival is een tientje.



De Desperados Back On The Roadshow komt dit jaar met twee hoofdpodia, een met ‘de meest herkenbare en dansbare muziekgenres’, de ander met tech house. Ook staat de Wunderbar er weer, een tent gehost door lokale partijen zoals Café de Baret vorig jaar.

Een hoop geregel

Er valt nog wel veel te regelen volgens Frenken. Vanaf juli zijn evenementen weer toegestaan en dus zijn veel organisatoren druk bezig om ervoor te zorgen dat alles op tijd klaarstaat voor hun evenement. ,,Het is een ramp in evenementenland”, lacht hij. ,,Materiaal is schaars, werknemers zijn moeilijk te vinden en het is nu allemaal vrij kort dag.”

Holy Pink

Ook de organisatie van Draaimolen, dat ieder jaar tijdens de kermis Holy Pink organiseert, heeft het er maar druk mee. Het evenement dat ieder jaar plaatsvindt op Roze Maandag in de Muzentuin mag doorgaan, maar over de invulling is nog weinig bekend. Organisator Milo van Buijtene is voorzichtig: ,,We hebben ontzettend veel zin om dit jaar weer een mooie editie neer te zetten, maar willen dit veilig en verstandig doen.”