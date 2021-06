Deur blijft dicht voor woonzorg aan Poppelseweg in Goirle

Eind april moest in een paar uur tijd een huishouden waar dementerende ouderen woonden onder begeleiding van mantelzorgondersteuning, worden ontruimd op last van de gemeente. Dat was omdat de gemeente had geconstateerd dat de brandveiligheid niet op orde was. ,,Het college is van oordeel dat hier geen sprake is van nagenoeg zelfstandige bewoning en dat daarom geen sprake is van een huishouden. Deze conclusie is onder andere getrokken uit de feiten dat bewoners niet zelfstandig het pand konden verlaten (de deuren zaten op slot), de geboden zorg en de zelfstandigheid van de bewoners.”