Deur Stoeterijstraat blijft deels gesloten

CDA: ‘Er kan meer gebouwd worden in Tilburg, maar ambtelijk apparaat is te log’

7 april TILBURG - Er kunnen in Tilburg veel meer woningen worden gebouwd, maar het ambtelijk apparaat is te log. Dat stelt het CDA in vragen aan het college van B en W. ,,Ontwikkelaars en architecten ervaren de ambtelijke organisatie als niet-daadkrachtig en terughoudend.”