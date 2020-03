Deze carnavalswagens zouden vandaag eigenlijk door Tilburg trekken: ‘We breken hem zo goed als zeker af’

Wagens die kapot werden geregend, sneeuw die ‘niet te filmen’ hard was. In 33 jaar maakte wagenbouwer Pierre Hesselberth veel mee in de Tilburgse carnavalsoptocht, maar een optocht die helemaal sneuvelde? Dat had niemand verwacht.



De wagens hadden vandaag eigenlijk door de stad moeten trekken tijdens de uitgestelde optocht. Het was er het ideale weer voor. Maar ditmaal was het coronavirus definitief spelbreker.



Met acht andere grote exemplaren staat de wagen van carnavalsverenging De Fènpruuvers in de Tilburgse bouwhal. De wagens in de hal zijn prachtig, maar de pijn die de bouwers de voorbije weken voelden, geeft ze iets droevigs. Een duivel van papiermaché grijnst in de stilte, een draak lijkt moedeloos met zijn kop op de grond te liggen.