'Deze zomer drijvend zwembad op de proef in Piushaven'

Ze ramen de kosten van de investering tussen de zestien- en vijftigduizend euro, al naar gelang de ambities van de gemeente. De gemeente moet nu de tweede stap zetten: door een werkgroep op te tuigen die het project verder uitwerkt.



Scheffers: ,,Onze groep bestaat uit enthousiaste vrijwilligers, maar dit kunnen we niet alleen doen. Maar we willen meedenken, onze kennis en contacten overdragen."



Over de hele linie reageerden de raadsleden enthousiast. Jan van Esch (D66) wil in de volgende raadsvergadering een motie indienen om zo snel mogelijk een proef op te zetten. VVD, LST en Lokaal Tilburg wilden daar nog niet op stel en sprong in mee. Die zijn wel te spreken - en zelfs lovend - over het plan, maar willen eerst nog een aantal vragen beantwoord zien.



,,Een heel leuk initiatief, maar het zwemwater is nooit getest", sprak Cees van Dijk (LST). Scheffers: ,,Het water is al vaak voor ons getest door Rijkswaterstaat en bleek iedere keer hartstikke schoon. Maar je moet wel blijven testen." Volgens Lokaal Tilburg is het wettelijk niet toegestaan om te zwemmen in de haven omdat het ondiep is.