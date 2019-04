Deze zomer wellicht toch strandje in Tilburg: schouwburg steekt helpende hand uit

Beachy is een pop-up initiatief van ondernemer Tim Frenken, hij wilde eigenlijk deze zomer het strandgevoel naar de Spoorzone brengen. Door er een foodtruck te parkeren op strandzand met daarbij zitgelegenheid, drankjes en palmbomen. Kleinschalig, dus zonder evenementen of versterkt geluid. Maar de gemeente zag geen mogelijkheid voor Beachy in de Spoorzone . ,,Ik las in de media dat het vastliep, terwijl het een leuk idee is”, zegt Theaters Tilburg-directeur Rob van Steen. Hij nam vervolgens contact op met Frenken om Beachy naar de cityring te halen. Van Steen lacht: ,,We hebben toch al een golfbaan voor de deur, daar kan nog wel een strand bij.”

Golfbaan

‘Toffe plek’

Daarnaast is de schouwburg in de zomervakantie altijd dicht. ,,Ze willen hier met Beachy staan van de week vóór de vakantie tot de week erna. Dus dat zou goed kunnen.” Er is nu een vergunning aangevraagd om Beachy mogelijk te maken op het terras van restaurant Lucebert. Er wordt ook gedacht aan de Muzetuin of de hoek met de Bisschop Zwijssenstraat. Maar die opties lijken moeilijker voor elkaar te boksen.



Theaters Tilburg faciliteert alleen het intiatief, de uitvoering is in handen van de Beachy-ondernemer. Frenken is in ieder geval verguld met de uitgestoken hand. Frenken: ,,De droomoplossing zou in de Muzetuin zijn, maar voor de schouwburg is een heel toffe plek.” Wel hopen hij en Van Steen nog op enige coulance vanuit de gemeente: de vergunningsaanvraag duurt acht weken en Frenken wil meteen al in de eerste week van juli van start.