Diagnostiek Brabant uit Tilburg gaat ook in West-Brabant aan de slag

Jaar cel voor psychoti­sche man die branden stichtte in Tilburg

18:01 BREDA/TILBURG - Als jongen van twintig reed de nu 40-jarige Tilburger mee in een auto die tegen een boom knalde. Hij liep ernstig hersenletsel op en raakte in een kliniek verslaafd aan harddrugs. De paranoïde, psychotische man is nu veroordeeld voor brandstichting met levensgevaar en diefstal van pinpassen: twee jaar cel, waarvan één jaar voorwaardelijk.