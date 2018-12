Dialectschrijver Piet van Beers in Tilburg overleden

TILBURG - De Tilburgse dialectschrijver Piet van Beers is zaterdagmorgen in verzorgingshuis Joannes Zwijsen overleden. Hij is 91 jaar geworden.

Van Beers (geboren in Loon op Zand) woonde vanaf 1959 in Tilburg. Hij groeide echter op met het Tilburgs dialect als moedertaal. Daarover dichtte hij later: ‘Onze vadder, die unnen echte ‘Lonse’ was/ heej in Tilburg indertèèd z’n vrouw gezocht./ Dörrom ben ik ok meej ‘t Tilburgs grôotgebrocht./ Hoe dè blèèft hange, merkte laoter pas.’

Zijn eerste lichte verzen publiceerde Van Beers vanaf 1982 in ‘Tuinpark Noord’, het huisorgaan van de gelijknamige tuindersvereniging in Tilburg-Noord. Later werden ze verzameld onder de titel ‘With Love (Witlof)’. Sindsdien heeft hij zijn werk regelmatig gebundeld, altijd in gefotokopieerde vorm en bedoeld als geschenk aan vrienden en bekenden.

In 2001 werd hij unaniem verkozen tot winnaar van de Tilburgse Poëzieprijs in het kader van festival De Bruisende Bron. Zijn (dialect)verzen werden sindsdien gepubliceerd in de wijkkrant van Tilburg-Noord en op website Cubra.