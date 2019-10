Dialectvoorvechter Tim van der Avoird verblijd met Tilburg Trofee

Man gewond in het gezicht na 'steekpar­tij’ in Tilburg, politie zoekt naar mes

22:29 TILBURG - Een buitenlandse vrachtwagenchauffeur is zaterdagavond gewond geraakt in het gezicht op een parkeerplaats voor vrachtwagens aan de Jules de Beerstraat in Tilburg. De politie kijkt of er sprake is van een steekpartij.