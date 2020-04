Dialoog gemeente Tilburg met omwonenden Spoorzone moet beter, raad wil onafhankelijk adviseur aanstellen

De gemeente Tilburg probeert bewoners van de wijk Theresia zoveel mogelijk te betrekken bij de plannen voor de Spoorzone. Maar die omwonenden, verenigd in planteam Theresia, vinden dat er in de praktijk nauwelijks rekening wordt gehouden met hun wensen en belangen. Zo werden er door het planteam 13 zienswijzen met 35 punten ingediend over een uitbreiding van het bestemmingsplan Spoorzone. Daar werd door het college op geen enkele wijze aan tegemoet gekomen.