Dialoog over ‘controversieel’ standbeeld Peerke Donders: ‘We zijn niet op zoek naar een oplossing’

‘Te beperkt’: Peerke Dondersle­zing heeft voor Wereldpodi­um in Tilburg zijn tijd gehad

23 november TILBURG - Het Wereldpodium in Tilburg stapt af van de naam Peerke Donderslezing. Die is te beperkt geworden voor het gewenste gesprek over onder meer het slavernijverleden, het koloniale verleden en over oude en nieuwe inzichten over de rol van de missie.