Diamanten paar Paulissen-Salfischberger: ‘Elkaar in de waarde laten, is van belang’

Samen naar de kermis in Dongen, dat was het eerste afspraakje van Ton Paulissen (82) en Jeanne Paulissen- Salfischberger (82) uit Tilburg. Nu, zestig jaar later, vieren ze op 28 juli hun diamanten huwelijk.

,,We hebben elkaar ontmoet bij de vroegere Metropole Schouwburg bij de Heuvel. Ik liep daar met een vriend en Jeanne was er ook. Ik zag haar en de vonk sloeg meteen over. We maakten een afspraakje voor de volgende dag, toen zijn we gezellig uit geweest”, vertelt Ton.

Na 4,5 jaar verkering trouwde het stel. ,,We zijn in ’t Zand getrouwd, in de kerk die ze vroeger de Citroenpers noemden”, zegt Ton. “Ook zijn we bij het gemeentehuis getrouwd. Het feest was bij mijn schoonouders thuis. Dat was vroeger zo.”

Kostuums

Ton is een geboren en getogen Tilburger en Jeanne komt van oorsprong uit Vught. Inmiddels wonen ze al 24 jaar in de Reeshof. ,,Het is geven en nemen in een huwelijk. Elkaar in de waarde laten. Dat is het belangrijkst”, zegt Ton. Van beroep was Ton gereedschapsmaker en werkte hij onder meer bij Verhoeven in Tilburg. Jeanne kon goed kleding maken en werkte in de confectie. Zo maakte ze kostuums voor de brandweer.

Het echtpaar heeft drie kinderen en vier kleinkinderen. ,,Eén van de kleinkinderen, Lucas, is overleden. Hij was heel ziek en is in 2010 overleden. Dat was niet niks”, aldus Ton. ,,Ik zie ‘m nog zo lopen op het voetbalveld. Wat een bikkel.”

Het echtpaar heeft altijd veel hobby’s gehad. Ton sport zijn hele leven al en heeft twee jaar betaald voetbal gespeeld bij Longa. Daarna ging hij tennissen. Nu hij een aantal keer in het ziekenhuis heeft gelegen, doet hij het rustiger aan. Ook Jeanne heeft in het ziekenhuis gelegen. ,,We zijn er goed uitgekomen en zijn allebei nog redelijk mobiel. We wandelen graag samen”, zegt Ton. Het jubileum vieren ze op 28 en 31 juli.