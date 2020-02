Dichter die waakt over cultuur in Goirle. Willem van de Vrande (1940-2020)

Willem van de Vrande werd in 1940 geboren in Tilburg. In Goirle werkte hij als docent Nederlands op de St. Jan Mavo. Een zware hartoperatie maakte een einde aan die carrière. Ergens was die operatie een geschenk voor Goirle, want hij was daarna dag en nacht in de weer om zijn dorp met cultuur te verrijken. Ook was hij een van de oprichters van Goirles Nieuwsblad, ooit de progressieve tegenhanger van Goirles Belang.