Diederik Samsom strandt op de A2, maar spreekt volle zaal in Middelbeers toe via smartphone

MIDDELBEERS - Kent u de mop van voormalig PvdA-leider Diederik Samsom die de progressieve partijen in de Kempen kwam bijpraten over energiebesparing? Hij bleef steken in de file op de A2, maar via een belverbinding was hij er toch.

Zo verwerd een avond die aanvankelijk in het water leek te vallen tot een aandoenlijke vorm van improvisatietheater. Waarbij Samsom blind en uit het blote hoofd door zijn presentatie heen liep. Hij was te horen via een smartphone, versterkt door het microfoontje dat hij eigenlijk op zijn overhemd zou dragen. Het apparaat ging tijdens de vragenronde gebroederlijk rond.

,,Dag meneer Samsom, met Frans Adriaanse", klonk het dan bijvoorbeeld. Waarna een vraag volgde hoe de gemiddelde huizenbezitter ertoe kan worden verleid om zijn woning beter te isoleren. Is daar niet veel meer subsidie voor nodig? ,,Veel woningen in Nederland hebben energielabel D of E", luidde het zowaar nog redelijk verstaanbare antwoord vanuit de file. ,,Wil je zo'n huis goed isoleren tot B, dan kost dat gemiddeld zo'n 12.000 euro. Als je daarvoor een lening afsluit, kost dat 50 à 60 euro per maand. En zo groot is ook ongeveer de besparing op de energierekening. Je kunt de kosten van de verbouwing dus terugverdienen.”

Klimaattafels

Samsom is momenteel voorzitter van een van de klimaattafels die het kabinet in het leven heeft geroepen. Hij buigt zich daarbij in het bijzonder over de gebouwde omgeving, met verduurzaming van huizen als absoluut hoofdthema. ,,Isoleer die woningen!”, was gisteravond een van zijn voornaamste oproepen. ,,Dat hoeft niet hysterisch tot aan nul op de meter bij huizen die daar niet geschikt voor zijn. Als we al die huizen met label D of E naar B kunnen brengen, helpt dat enorm.” Mensen hoeven ook echt niet meteen ‘de centrale verwarming van de muur te rukken’, benadrukte Samsom. ,,Niemand hoeft morgen meteen een warmtepomp te nemen: in veel gevallen zijn ze nu ook nog niet goed genoeg. Maar als op termijn de verwarming moet worden vervangen, kijk dan naar een hybride warmtepomp. Die ook nog een beetje gas nodig heeft, maar minder dan nu.”

Samsom ziet een belangrijke rol weggelegd voor woningcorporaties. ,,Die kunnen ervoor zorgen dat juist mensen met een kleine portemonnee het eerst in een duurzaam huis wonen.” De draagkracht bij woningbouwverenigingen verschilt sterk, gaf hij toe. ,,Daar zou de provincie een rol kunnen spelen. Zeker in een provincie als Brabant, die door de verkoop van Essent de middelen heeft om te investeren.”

Polarisatie

Ook deed de voormalig PvdA-leider nog een oproep aan zijn partijgenoten in Den Haag. ,,Ik ben het eens met bijvoorbeeld Jan Terlouw dat het geen politiek, maar een maatschappelijk vraagstuk moet worden. Ik zie nu aan alle kanten polarisatie. Op rechts, maar ook op links.”