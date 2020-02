Dienstverlening voor inwoners Loon op Zand is ver onder de maat: ‘Dat is niet acceptabel, daarom nemen we maatregelen’

Met Derk Alssema krijgt Gilze en Rijen een jonge, groene CDA-burgemees­ter

9:44 RIJEN/GOES - Derk Alssema, de beoogd burgemeester van Gilze en Rijen die in april Jan Boelhouwer opvolgt, is pas 33 jaar maar heeft er al een flinke politieke carrière opzitten bij het CDA in zijn woonplaats Goes, waar hij sinds 2015 wethouder is. Daarvoor werkte de uit Groningen afkomstige Alssema bij de Rabobank.