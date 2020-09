Diepvriesbakker Maître Paul failliet na vordering van ‘vele miljoenen', ontslag dreigt voor 200 man

Video Plots ook een basis­plaats voor Jop van der Avert bij Willem II: ‘Ik had gezonde spanning’

27 september Liefst vijf verdedigers ontbraken bij Willem II voor de uitwedstrijd tegen Emmen. Voor Bergenaar Jop van der Avert betekende het dat hij zijn debuut in de basis mocht maken. Hij bleef keurig overeind, maar baalde dat zijn ploeg de overtalsituatie in de tweede helft niet had kunnen verzilveren.