Dierenactivisten bekladden huis bij afgebrande varkensstallen Biezenmortel, buren houden de wacht

VIDEO Terug in Tilburg: Dans van Arno Schuitema­ker bij De Nieuwe Vorst

10:51 TILBURG - Hij reist met zijn dansvoorstellingen de wereld over, maar zijn naam blijft verbonden met Tilburg. Choreograaf Arno Schuitemaker is opgeleid op de Dansacademie in Tilburg. Zijn werk is intens en opzwepend. Schuitemaker is een aantal jaren begeleid door Dans Brabant in Tilburg en nog steeds is zijn werkin Tilburg te zien.