Dierenambulance: ‘Tilburgs reebokje met blaaspijp verdoofd en naar het buitengebied gebracht’

Het reebokje zat sinds maandagavond op het Frater Mattheushof, bijna in het centrum van de stad. Bewoners maakten zich zorgen over het dier. Op woensdag kwamen de dierenpolitie en de landelijke dierenambulance ter plaatse, maar was ‘Bambi’ niet te vangen. Later op de dag was het spoorloos.



,,Een miscommunicatie waarschijnlijk”, laat Van Lieshout weten. ,,Er waren veel mensen op de been en dat zorgt voor stress bij zo’n dier. We hebben gewacht tot het wat rustiger was.” Het reebokje was amper te vangen. ,,Het is fanatiek en in goede gezondheid, dan is het vliegensvlug.” Volgens Van Lieshout is het dier met een blaaspijp ‘netjes verdoofd’ en naar het buitengebied gebracht.



,,Het dier is verstoten omdat de kudde te groot werd”, vermoedt hij. ,,Toen is het op zoek gegaan naar een ander plekje om een nieuwe kudde te stichten. Dat het uitgekozen plekje in de stad lag, was alleen niet zo fantastisch.”