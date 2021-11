Dierensuper Jumper heeft primeur in gebouw voor drie grote winkels aan Bosscheweg

‘Ziel van Riel’ wil historie dorp in beeld brengen

RIEL - Oude foto's, bijzondere verhalen en ander mooi archiefmateriaal. Riel moet de komende jaren tot leven komen in de ‘Ziel van Riel’. Een van de initiatiefnemers is Henk van Oirschot. Samen met een aantal Rielenaren is hij druk bezig om de historie van het dorp in beeld te brengen en bestaand archiefmateriaal te digitaliseren.

16 november