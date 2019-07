Diessen 1650 gaat weer voor een echt Diessens feestje in 2020

Een kwart eeuw geleden stond Diessen op z’n kop. Het was destijds 1625 jaar geleden dat er in de geschiedenisboeken voor het eerst melding werd gemaakt van ‘Deusone’, en dat werd gevierd met een spectaculair feestweekend waar vandaag de dag nog steeds over gesproken wordt. ,,De ene helft van het dorp was vrijwilliger en de andere helft kwam kijken, een geweldig feest”, zegt Diessenaar Emile Gimbrère. ,,Maar het was ook het laatste feestje voor de herindeling. Kort daarna werd Diessen bij de gemeente Hilvarenbeek gevoegd.”