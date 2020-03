Diessen en Udenhout blazen carnavalsoptocht af: Moergestel en Tilburg beraden zich nog

DIESSEN - Na de storm dreigt corona een streep door de carnavalsoptochten in de regio te zetten. In Diessen en Udenhout is al besloten om op 22 maart de uitgestelde optocht af te blazen. Tilburg neemt volgende week pas een besluit. Moergestel heeft het er deze woensdagavond over.

,,We hebben met pijn in het hart dit besluit genomen", zegt Jos de Laat van de Stopnaolden uit Diessen. ,,Het is pas volgend weekend, maar we kunnen de deelnemers niet nog langer aan het lijntje houden. Nog een keer uitstellen is geen optie. Wagens moeten een keer afgebroken worden.”

De Stopnaolden richten zich alvast op carnaval 2021: ,,Daar hebben we in elk geval een perfect motto voor: Ut moet nie gekker worden.”

Te weinig deelnemers

Udenhout geeft corona niet als reden op. Er hebben zich in d'n Haozenpot te weinig deelnemers ingeschreven. ‘Waar we vooral van balen is dat na onze inspanningen om toch een herkansing te organiseren een groot deel van onze eigen wagens uit d’n Haozenpot niet meer meedoet', staat op de Facebookpagina van SKUdenhout. ‘Een gemiste kans.’

Steven van Gils laat weten dat de organisatie van de optocht door Kruikenstad zich richt naar de adviezen van RIVM en de Veiligheidsregio: ,,Wat dinsdag is afgekondigd, is geldig tot en met 16 maart. We wachten op de besluiten voor de periode daarna.”

Optochtcommissie bijeen