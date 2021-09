Diessen heeft nieuwe ‘superwinkel’: ‘het lijkt wel of ik op vakantie ben’

Twee dames wandelen op het gemakje met winkelwagen door de brede ingang van de vernieuwde Plus in Diessen. Aan de rechter kant is een compleet nieuwe winkel ingericht. Onder de naam Puur is daar een uitgebreid assortiment aan drogisterij artikelen, met als nieuwigheidje een wand met 120 geurtjes die jezelf kunt ‘tappen'. Er zijn cadeautjes, er is speelgoed en er is een collectie aan huishoudartikelen.