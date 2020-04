Diessense ‘officier’ heeft opeens de regie niet zelf in handen

DIESSEN - Diessenaar Gerrit Jan Noordergraaf (60) was bijzonder verrast dat er vrijdagochtend iets gebeurde waar hij zelf de regie niet meer in handen had. Burgemeester Evert Weys stelde hem in kennis dat hij de titel Officier in de Orde van Oranje-Nassau met de zwaarden mag draaien, de versierselen worden in een later stadium overhandigd.

In de schaduw van zijn tuin laat hij het even goed bezinken. ,,In de periode dat ik in de VS opgroeide, had ik de ambitie om dominee te worden. Ik was geboeid door dingen die je niet kunt zien en voelen, maar de pastor daar vond mij toch meer geschikt voor de aardse dingen.” Hij deed een opleiding medicijnen en ging in 1999 aan de slag in het ETZ/Tweesteden in Tilburg, waar hij anesthesioloog werd.

,,Ik kijk altijd verder en zo hoorde ik dat defensie haar ambities aan het verleggen was in uitzendgebieden. Men wilde er niet alleen de vrede bewaken, maar ook de bevolking iets bieden, vooral op medisch gebied. Nadat ik met hen in gesprek was geraakt moest ik eerst nog een verkorte militaire opleiding volgen op de KMA. Dat ging maar net goed want voor zaken als salueren voor een generaal ben ik niet echt in de wieg gelegd. Maar uiteindelijk ging het mij om wat je voor de mensen daar kunt doen.” Veel, zo bleek bij missies naar Afghanistan en Irak. ,,Zoals al bij mijn eerste uitzending naar Irak, waar ik een opleiding rond vroeggeboorte op kon zetten. Dan heb je het gevoel dat je echt iets betekent. Bij latere uitzendingen, zoals naar Afghanistan, merkte ik dat de inzet zich verhard. Daar kwam ik niet buiten de compound en werd er door de militairen ook veel meer strijd geleverd.”

Aanpakken

Maar of Noordergraaf op de OK in Tilburg zit of in een compound in Afghanistan, één eigenschap achtervolgt hem altijd: wat hij aanraakt pakt hij ook verder aan. Zijn zoon ging motorcrossen en nu is hij voorzitter van de medische commissie bij de motorsportbond. Hij kreeg te maken met Heartsafe in zijn gemeente en is daar nu adviseur en reanimatie instructeur. Hij kwam bij het netwerk Acute zorg Noord Brabant en is daar nu docent en voorzitter van de programmaraad.