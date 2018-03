Dieven gezocht: wie ontfutselden bejaarde vrouw uit Tilburg haar pinpas?

Wethouder Starreveld (Gilze en Rijen) ontslagen na motie van wantrouwen

21:21 GILZE-RIJEN - Met het aannemen van een motie van wantrouwen tegen demissionair wethouder Willem Starreveld werd er maandagavond geschiedenis geschreven in de Nederlandse bestuurlijke geschiedenis. Starreveld schitterde door afwezigheid en stelde zichzelf eerder in de vergadering in een verklaring al op non-actief. Later werd de motie aangenomen en besloot de raad daarna direct tot het onmiddellijke ontslag van de 65-jarige bestuurder.