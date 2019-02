Dieven stelen pinpas van 88-jarige vrouw in Tilburg en pinnen duizenden euro's

Een hospik aan je ziekenhuis­bed, het kan sinds deze week in ETZ Tilburg. ‘Leuk en leerzaam’

12:40 TILBURG - In het leger vloeit steeds minder bloed, dus hoeven militaire zorgverleners steeds minder vaak in actie te komen. Maar hoe zorgen ze ervoor dat hun vaardigheden wél op peil blijven? Om daar voor te zorgen is het Commando Luchtstrijdkrachten een samenwerking aangegaan met het ETZ (Elisabeth-Tweesteden Ziekenhuis).