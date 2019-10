Dieven stelen vrachtwagens Tilburgs bedrijf: eentje teruggevonden in Diessen

Activisten Kick Out Zwarte Piet naar Den Bosch en Eindhoven, dit jaar niet naar Tilburg

10:33 Kick Out Zwarte Piet demonstreert dit jaar bij de intochten van Eindhoven en Den Bosch. De Sinterklaas-intocht van Tilburg wordt juist overgeslagen. ,,Omdat er veranderingen in gang zijn gezet.” In Eindhoven en Tilburg liep het vorig jaar uit de hand.