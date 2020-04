Digitaal tentamen in Tilburg: 3 uur lang neemt de universiteit je pc over

Schade na brandje in kapel op de Westrik ‘wordt zo snel mogelijk hersteld’

15:22 HILVARENBEEK - Nog voor het einde van de week is de St. Jozefkapel in Biest-Houtakker weer open voor publiek. Dat hoopt tenminste de Norbertusparochie, eigenaar van de kapel. Een verwarde man heeft vorige week een brandje gesticht in de kapel. De schade was te overzien, zo heeft het parochiebestuur geconstateerd.