Digitale Dragons’ Den in Tilburg met kwart miljoen voor de winnaar

Oud-werknemers helpen objecten van NS-werkplaats in Tilburg op te sporen

22 juni TILBURG - Tastbare sporen van anderhalve eeuw NS in Tilburg, ze zijn er nog. Maar welke van die voorwerpen moeten per se voor de stad bewaard blijven? Vijf oud-werknemers krijgen een centrale rol in het beantwoorden van die vraag. Een variant op ‘Tussen Kunst en Kitsch’ moet hen dit najaar op weg helpen.