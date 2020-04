Digitale lintjesregen: deze BD-lezers zijn vol lof over hun naasten

Lintjesdag 2020 was vrijdag anders dan anders. Natuurlijk, een lintjesdag op afstand. Deze krant deed een oproep bij haar lezers: wie verdient er in uw omgeving een lintje?

Volledig scherm Yvonne Smits. © / Ivo (15), Noa (13), Jeroen (11) en Julia (7) maken maar wat graag gebruik van deze gelegenheid. Als één iemand een lintje verdient, is het hun moeder, vertellen de Tilburgse broers en zussen. ,,Ons mam, Yvonne Smits - Teurlings, verdient een lintje! Zij staat altijd voor iedereen klaar. Ze werkt als verpleegkundige in het Amphia ziekenhuis op de ic / cohortafdelingen, in Breda. Ze vindt zichzelf geen zorgheld, maar wij vinden haar een echte heldin (met of zonder cape). Mam, je bent een topper!”, klinkt het enthousiast.

Premier

René van der Kloet uit Dongen steekt de loftrompet voor onze minister-president. Hij vindt dat de VVD’er uitstekend werk verricht in deze barre tijden. ,,Beste Mark, chapeau voor de inzet en moeilijke beslissingen die je met je collega’s moet nemen en de berg shit die je nog over je heen gaat krijgen”, klinkt het overtuigend. Hoewel het de vraag is of Rutte dit leest, zal hij zeker blij zijn met deze Dongense steunbetuiging.

Annie van der Heijden wil ‘haar’ lintje graag uitdelen aan het personeel van verpleeghuis De Heegt. ,,Geweldige zorg van De Heegt in Geffen, jullie hebben zéker een lintje verdiend", laat de Geffense Van der Heijden doorklinken.

Quote Ze vindt zichzelf geen zorgheld, maar wij vinden haar een echte heldin (met of zonder cape). Mam, je bent een topper! Ivo (15), Noa (13), Jeroen (11) en Julia (7) over hun moeder

Borstkanker

Tot slot neemt Hans Sweep het woord. De Tilburger spelt zijn vrouw Ine een digitaal lintje op. ,,Dit jaar zijn we 38 jaar getrouwd, ze is mijn rots in de branding en staat voor iedereen klaar. Zeker ook voor haar kinderen Jordy en Yoeri, die altijd een beroep op haar kunnen doen”, vertelt Sweep.