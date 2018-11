Dille & Kamille opent volgend jaar Tilburgse winkel

Dille & Kamille is een inhaalslag aan het maken in Brabant, de provincie waar de keten jarenlang was ondervertegenwoordigd. Recent ging er een winkel in Eindhoven open, Breda heeft al een winkel, Den Bosch krijgt er eentje (de 32e vestiging) en dan is Tilburg aan de beurt. ,,Eind 2019 krijgt de provincie er een filiaal in Tilburg bij”, meldt het bedrijf.