Dineren in het circus: ‘Na al die jaren nog steeds met een 'wow-gevoel' naar buiten’

TILBURG - Genieten van een viergangenmenu terwijl acht Friese hengsten langs galopperen, een clown zorgt voor gekkigheid en een gewaagde trapeze-act je de adem voor even beneemt. Ruim 280 bezoekers genoten vrijdagavond van de unieke dinnershow 'Cirque du Bonheur’ in Tilburg.

Een samenwerking tussen Bonheur Horeca Groep en het Tilburgs Winter Wonder Circus. ,,Het is iets dat bij deze tijd past, mensen willen verrast worden", zegt Tim Wijdemans, directeur van Bonheur. ,,En als je dan iets verrassends weet te brengen, het kan uitvoeren en de gasten het waarderen, dan ben ik toch wel een beetje trots."

Clownsneus

Veel Tilburgers genieten zichtbaar van de bijzondere setting. Er wordt volop gelachen, geproost en gesmikkeld van culinaire hoogstandjes met een knipoog naar het circus. Van een mini-hotdog gemaakt van gamba tot aan een donut opgebouwd uit crème van gezouten karamel en popcorn-ijs. Zelfs de tafeldecoratie staat in het teken van het circus. Zo siert een clownsneus de steel van ieder wijnglas, doet een popcorndoos dienst als bloemenvaas en dansen meerdere rode heliumballonnen sierlijk boven de tafels.

Kletsen

,,De combinatie van een circus en diner maakt het zo leuk. Het is niet ondergeschikt aan elkaar. In het circus zit je normaal naast elkaar op een rijtje, je spreekt elkaar eigenlijk niet. Maar hier zit je heel gezellig met elkaar te kletsen", zegt Hedwig Wassing. Hij is 'fan' van het eerste uur van de ludieke pop-up restaurants van Bonheur en geniet samen met een vriendengroep en partners van een avondje uit. ,,Ik hou van gevarieerd genieten. Het is verrassend, je weet van te voren niet wat je krijgt. Ik ga na al die jaren nog steeds met een 'wow-gevoel' naar buiten.”

Ook voor de jongste circusdirecteur van Europa, Kevin van Geet, is het een bijzondere avond. Hij was meteen óm toen Bonheur een jaar geleden met het idee van een pop-up restaurant in zijn Winter Wonder Circus op de proppen kwam. ,,Het circus heeft de laatst jaren veel negatieve dingen om zich heen gehad, zoals circusdieren die mishandeld zouden worden en verschillende faillissementen. Dit maakt het weer leuk."

De avond is te kort om alle acts te laten zien, dus is er een weloverwogen afweging gemaakt. ,,We hebben echt gekeken wat het beste aansluit bij de doelgroep en het eten. Zo hebben we de Friese paardenact bewust aan het begin gedaan, nog voor het diner."