Diploma-uitreiking op de kermis: ‘Voordat je het weet staat er een Cakewalk voor de deur’

Luka, inclusief afstudeerhoedje, stapt net met een lach op zijn gezicht uit de achtbaan - een karretje dat door de gymzaal wordt geduwd. ,,Volgend schooljaar ga ik Applied Physics aan de Technische Universiteit Eindhoven studeren.” Spannend vindt hij het nog wel, nu ook de besmettingen weer oplopen. ,,Dit schooljaar was prima te doen, met de halve dag les. Het wordt nog even afwachten of dat in na de vakantie bij mijn nieuwe studie ook kan.”



Eerst maar eens zuurverdiende vakantie. Naar? ,,Frankrijk, zolang het nog kan. En daarna naar Nijmegen, culturele antropologie en ontwikkelingssociologie studeren”, vertelt Wies trots. Eva is al weggeweest. ,,Twee weken met vrienden door Nederland. De grens over vonden we te riskant, vanwege corona.”