Directe controle escape-rooms in Tilburg

Burgemeester Weterings heeft dat aan de gemeenteraad laten weten. Escaperooms zijn niet vergunningplichtig in Tilburg, waardoor de gemeente geen goed overzicht had. Wel is de Voltage in de Groenstraat - met acht rooms de grootste exploitant van dit type ‘attracties’ in stad - afgelopen najaar gecontroleerd op brandveiligheid. De afdeling Handhaving en Toezicht concludeerde toen dat alles in orde was.