Directeur Efteling houdt rekening met verlies rechtszaak: ‘Maar dan breiden we uit in kleine delen’

VIDEO Kunstka­naal: wandeling met muziek en theater in Reeshof. Ook: magische klank van glas van De Glazen­draai­er

17 september TILBURG _ Het is een nieuwe culturele wandeling in de stad: Kunstkanaal. Het is een tocht met optredens onderweg door de omgeving van de kanaalzone in Reeshof. De organisatie: EELT Theatercollectief en Reeshof CultuurT verwacht veel van De Glazendraaier van Rogier Kappers.