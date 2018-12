Directrice Hondenbescherming over eigenaar achtergelaten hond Tilburg: ‘Je bent niet alleen, dus vertel je verhaal

De jongen belde bij verschillende huizen in de wijk Jeruzalem aan met de vraag of mensen zijn hond wilde hebben. Toen niemand daarop inging, liet hij de hond vastgebonden aan een lantaarnpaal achter. Op sociale media werd heftig gereageerd op de keuze van de jongen om de hond te verlaten. ‘Ik krijg er tranen van in mijn ogen’, ‘Dit breekt toch je hart’, reageren mensen. ‘Had ik haar maar gevonden, dan had ik haar mee naar huis genomen en vertroeteld’, schrijft iemand anders. ‘En voor diegene die hem zo heeft achtergelaten: je bent geen huisdieren waard, droeftoeter!’

Ik ken je verhaal niet

Van Herwijnen reageert echter begripvol op de jongen. ,, Ik ken je verhaal niet. Ik heb de klank in je stem niet gehoord: was je verdrietig, in paniek, wanhopig, bang? Van alles een beetje? Ik weet niet of de hond daadwerkelijk van je zus is geweest, zoals je aangaf", schrijft de directrice. ,, De mensen die op de sociale media reageren. Zij kennen je verhaal niet. Ik lees de klank van hun woorden. Helpt dat richting oplossingen?”