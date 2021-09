Directrice van ‘Hilvarenbeekse school’ in Afghanistan is met haar hele gezin veilig

,,Ze zijn met z'n tienen in een busje op weg naar de Nederlandse ambassade in Islamabad. Daar liggen de uitreispapieren klaar.”

Hilvarenbeekse meisjesschool in Afghanistan is klaar, 'Als je wacht tot het helemaal veilig is, gebeurt er nooit wat'

Dus ook voor de twee volwassen dochters die op school les gaven, vertelt Doomen. Er was lang sprake van dat alleen minderjarige kinderen een visum konden krijgen, maar na intensief contact met Buitenlandse Zaken is het gelukt om iedereen naar Nederland te laten komen.

Inzamelingsacties

Doomen trok in Hilvarenbeek jarenlang samen op met zijn collega-architect Sultan Ahmad Fayaz, naar wie de school in Herat ook werd vernoemd. Zijn nicht kwam aan het hoofd ervan te staan.

Door tal van inzamelingsacties in Hilvarenbeek lukte het om in 2010 met de bouw in Herat te beginnen. Acht jaar later was de school klaar. De toekomst van het onderwijs voor jongens én meisjes is nu echter ongewis.