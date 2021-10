Dirk Bakkeren (56) nieuwe voorzitter van Trinitas in Oisterwijk: ‘We zijn heel snel één vereniging geworden’

Ook Tilburg gaat de straat op voor woonpro­test: ‘Falend beleid’

20 oktober TILBURG - In navolging van Amsterdam en Rotterdam gaan ook Tilburgers de straat op om te protesteren tegen het 'falende woonbeleid’. Op zaterdag 30 oktober om 14.00 uur is er een protest op het Zwijsenplein (bij de Muzentuin). De locatie is nog onder voorbehoud. ,,In de Randstad is het een probleem, maar in Tilburg net zo goed.”