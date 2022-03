Dit bedrijf voorspelt wanneer je auto naar de garage moet: 'Auto heeft achthonderd sensoren, die data uitspugen’

Vierde klasse E Ongekend pak slaag voor SDO'39: ‘Dat ze er twaalf maken, zegt voldoende. Ik wil er verder ook niets meer over zeggen’

In Lage Mierde zullen ze niet lekker slapen vanavond. Het was van tevoren al duidelijk dat het moeilijk zou worden tegen koploper Bergeijk, maar dat het liefst 12-1 zou worden had niemand verwacht. SDO-trainer Tom van den Steen had er na afloop maar weinig over te zeggen.

13 maart