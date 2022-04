Dit is het mooiste werk van Henk de Winter, de fotograaf van het Leijpark: ‘Altijd op zoek naar dat ene unieke beestje’

Vroeger. Vroeger was Henk de Winter al tevreden als hij een kanariepiet - lekker op zijn Tilburgs als ‘knòrriepiet’ uitgesproken - had geschoten in het Leijpark. ,,Maar die tijd is voorbij. Ik moet meer dan een kanariepiet hebben, méér laten zien. Een beestje hebben dat nog niemand kent, ikzelf ook niet. Daarom ben ik achter de takjes aan het zoeken, achter de bladeren.”



De mooiste aanwinsten? ,,De lepelaar heb ik eenmalig kunnen fotograferen. Ik dacht een zilverreiger op zijn rug te zien. Dan is er niks aan de hand, die zitten er wel meer. Maar hij draait om en... och, dat was zo’n geweldig gezicht. De eerste foto mislukte, toen heb ik gezegd: Henk, easy. Rustig aan.”



Met de 68-jarige De Winter naast je op een bankje in het park zijn er weinig rustmomenten in het gesprek. Hij moet er zelf eveneens om lachen: ,,Als je hier nog ietsje langer blijft kun je de hele krant vullen.” Voor iemand die uren in stilte opereert, je moet de natuur immers niet verjagen, lijkt de fotograaf het tijdens zijn gesprekken ruimschoots in te halen. Op een fijne manier: aanstekelijk enthousiast.